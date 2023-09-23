位在屏東科技園區的明揚國際高爾夫球工廠昨（22）日晚間發生爆炸起火，目前罹難人數攀升到6位，消防人員3位，員工3位。明揚成立於2006年7月，是世界知名高爾夫球具代工廠明安國際集團的子公司，並在2014年11月10日掛牌上櫃，台灣出口的高爾夫球，每兩顆就有一顆是該公司所製造，美國市占率更高達8成。

明揚以生產專業高爾夫球作為主要業務，去年產能2.78億顆球，比前年成長逾兩成，值得關注的是，台灣高爾夫球出口，平均每二顆就有一顆是明揚生產，約占台灣高爾夫球外銷比重約49.7％，全球前五大高爾夫球品牌都是明揚的主要客戶。從出貨量來看，明揚出貨量約占全球高爾夫球市場近20％。

明揚的外銷市場則以美國為主，市占率高達8成、亞洲約占一成五居次，其餘為台灣與其他區域。美國人用的高階比賽用求、特殊規格高爾夫球，多半出自明揚。

第4季是高爾夫球產品出貨旺季，但明揚此次發生嚴重火災，生產線付之一炬，整體生產、營運恐怕受到嚴重打擊，但目前為止，明揚尚未發布重大訊息說明。

先前受到疫情影響，戶外高爾夫球運動盛行，明揚今年1到8月營收25.4億元、年增13.11%。明揚累計上半年獲利3.23億元、年增35.1%，每股純益（EPS）6.24元。