釀酒人球員在休息室慶祝晉級季後賽。（美聯社）※未成年者請勿飲酒

Plain and simple: 𝙒𝙀 𝘽𝙀𝙇𝙄𝙀𝙑𝙀 pic.twitter.com/GkgnGk0Akt — Minnesota Twins (@Twins) September 23, 2023

大聯盟中區兩強同日晉級季後賽，國聯中區的釀酒人以16比1打爆馬林魚，近6年第5度勇闖季後賽；美聯中區的雙城8比6戰勝天使，不僅晉級季後賽，還確定壓過了同區的守護者，直接摘得美中冠軍。釀酒人的「魔術數字」剩下1（僅存對手是小熊），幾乎也篤定拿下國中冠軍。

美聯中區是全聯盟最弱小的分區，除了雙城的其餘4隊守護者、老虎、白襪、皇家已經無緣季後賽。同區的球隊紛紛自爆之後，雙城82勝72負是所有確定晉級的隊伍之中勝場最少、勝率最低的。

雙城是有名的10月悲情球隊，2020年外卡戰輸給太空人，2019年分區系列賽遭洋基橫掃，2017年外卡戰輸給洋基，2010年分區系列賽遭洋基橫掃，2006年分區系列賽遭運動家橫掃，在季後賽一勝難求！雙城最近一次在季後賽拿到1場勝利是2004年，最近一次贏得系列賽更要追溯到2002年。因此他們闖進季後賽，但真正的任務還未達成。

釀酒人2020年受惠於疫情放寬席位，以29勝31負不滿5成勝率闖進季後賽，其餘幾次都是靠硬實力打進去。本季釀酒人團隊自責分率3.72是國聯最佳，攻擊指數0.706卻是國聯倒數第2，屬於極度偏重防守的隊伍。