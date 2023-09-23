高爾夫球大廠明揚國際發生重大公安意外，造成多人死傷，勞動部表示，將於一周內對該明揚母公司明安集團所有廠場內完成勞動檢查，如有違反法令規定，將予以嚴處。

明揚國際科技公司發生火災爆炸，造成員工、鄰近居民及消防員逾百人傷亡，勞動部職安署及經濟部加工出口區管理處已立即派員至現場了解災情，詳細災害原因刻由消防單位調查鑑定中，後續將派員會同消防單位進廠檢視，並依消防單位火災鑑定報告結果，對雇主有違反職業安全衛生法事項者，將依法裁罰及移送地檢署偵辦。

勞動部要求明揚公司妥善辦理受災勞工治療、補償及賠償等事宜，並請屏東縣政府提供受災勞工個案勞動權益保障及家庭支持等服務。受災的移工，也會偕同屏東縣政府給予關懷慰問，並通報其母國駐台辦事處協助並聯繫家屬，持續給予關懷。

勞動部統計指出，2018年至今對明揚共執行安全衛生檢查計18 場次，違反法條9項次，罰鍰3件（罰鍰金額20萬元整）；勞動條件檢查計檢查8場次，違反法條3 項次，罰鍰3件（罰鍰金額30 萬元整）。

據統計，明揚公司共有664名勞工，包括本國籍555、外國籍位109，勞動部職安署主秘萬榮富表示，勞動部將在一周內針對其餘的明揚及其母公司明安國際共6家廠場（高雄市3家、加工出口區3家）實施勞動檢查，如有違反法令規定，將予以嚴處，目前也尚未收到該公司重大職災通報。