竹聯幫、四海幫、天道盟及地方角頭近600人前來參加告別式弔唁。（海山警分局提供）

海山警分局派人前來蒐證及維護秩序。（海山警分局提供）

崁頂幫成員蕭清發胞兄日前因故逝世，蕭清發今（23）日上午在板橋新月會館為胞兄舉辦盛大的公祭儀式，竹聯幫、四海幫、天道盟及地方角頭近600人弔唁，海山警分局為維護告別式現場的治安與秩序，事前已告誡約制，強調遵守「不動員、不串聯、不以幫派名義參加」原則，宣示警方嚴正執法立場。

崁頂幫混跡北市萬華，屬地方角頭勢力，綽號「鐵霸」、現任天道盟主曾盈富即出身「崁頂」，而蕭清發近年多參與宮廟事務。蕭的兄長日前逝世，今上午在新月會館舉行告別式，竹聯、四海、天道盟都派人參加，現場近600名黑衣人，轄區海山警分局也派人前來蒐證及維護秩序。

警方指出，現場規畫盤查組、蒐證組、交通疏導組、辨識組及機動應變組，並協請刑警大隊、少年隊支援，共計84人。在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢、蒐證等防制勤務，除維持交通順暢及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子，依法逐一攔檢盤查，以優勢警力防止發生暴力衝突。

警方表示，如遇有通緝或是現行犯立即依法逮捕，發現未成年幫派份子或違序行為，即帶返駐地調查，依法究辦，若發生聚眾滋事等情事，將啟動警力增援與快打部隊，彌平事端依法嚴辦。

警方說，勤務過程中並未發生治安滋擾事件，查獲妨害秩序通緝1人、違反社會秩序維護法1人（無故攜帶刀械），攔查未成年6人（依法帶回，通知監護人領回），嚴防不法份子串聯滋擾。