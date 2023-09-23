大陸《北京日報》用戶端23日報導，大陸國家醫保局近日起草「長期護理（長照）保險失能等級評估管理辦法（試行）」，向社會公開徵求意見。試行辦法提出5類不予受理失能等級評估申請的情形。意見回饋截止時間為9月27日。

擬定不予受理失能等級評估申請的五類情形包括：未參加長期護理保險；不符合待遇享受條件；發生的護理服務費用不屬於長期護理保險基金支付範圍；申報材料不全或提供虛假材料；其他長期護理保險不予受理評估。

據報導，失能等級評估，是指依據「長期護理失能等級評估標準（試行）」，對評估對象日常生活活動、認知、感知覺與溝通等方面的能力喪失程度的分級評估。「長期護理保險失能等級評估管理辦法（試行）」共8章36條，對定點評估機構、評估人員、評估標準、評估流程等進行明確。大陸國家醫保行政部門制定大陸全國統一的失能等級評估標準，明確評估量表、評估指標、等級畫分等，並適時調整。探索建立評估結果跨部門互認機制。統籌地區醫療保障部門應統一執行「長期護理失能等級評估標準（試行）」和「長期護理保險失能等級評估操作指南（試行）」。

長期護理保險失能等級評估流程主要包括評估申請、受理審核、現場評估、提出結論、公示與送達等環節。評估對象或其監護人、委託代理人自願向統籌地區醫療保障經辦機構提出評估申請，提交相關材料。統籌地區醫療保障經辦機構應建立方便民眾辦事的多元化申請受理管道。

此外，地方應加快大陸全國統一的長期護理保險資訊系統實施應用，推動評估全過程資訊化；鼓勵支持建立評估行業協會，加強行業自律，規範評估行為，促進行業規範和自我約束，引導評估行業健康有序發展。