ChatGPT掀起AI熱潮，進一步帶動AI伺服器趨勢，野村e科技基金經理人謝文雄表示，伺服器為高速傳輸重要應用之一，在Intel及AMD積極推動下，PCIe5.0已於新平台採用且逐漸放量，以因應伺服器所需要的龐大算力及高速傳輸需求。2023年一般伺服器庫存調整，讓整體伺服器出貨量年減7%。AI伺服器雖然出貨量比重僅1%，但產值貢獻達13%，支撐整體伺服器產值只年減2%。預期2024年一般伺服器出貨量重回成長，依據保守假設，因AI支出需求較高壓抑出貨成長，整體出貨量僅年增3%，但高單價的AI伺服器產值可望倍增，推升整體伺服器產值年增14%。以最熱門的NVIDIA H100 server為例，從模組、板卡到組裝，幾乎所有台灣的下游ODM廠都參與其中。

就產業角度來看，謝文雄指出，供應鏈的庫存天數正在下降，由AI衍生的需求被視為新生市場，是超越景氣循環的中長期趨勢。AI server採用的規格與製程難度，將帶動量與產值的提升，獲利與評價持續呈現上修趨勢，其他部分庫存調整接近尾聲需求延至2024年回溫，然時序愈接近2024年，已有部分公司從客戶端傳來正面訊息，2024年營收成長動能已顯現。此外，PC庫存提前於2022下半年開始調整，已由歷史高點顯著改善，率先打底，2023年第二季持續往下降至54天，微軟Copilot等AI應用有機會在2024年帶動產業復甦。零組件2Q23庫存週轉天數也下降至67天(63-82天為歷史平均值)；PCB產業中較好看CCL及Server PCB族群，主要是營運於2023年上半年落底，下半年營運可望跳升，Eagle Stream、Genoa、400G Switch放量，以及AI Server異軍突起，AI Server供應鏈中市占率大者受惠程度高，ABF載板族群部份，2024年有機會成為AI GPU之載板供應鏈，同時一般載板在供需反轉下，營運狀況顯著回溫。