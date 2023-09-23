謝姓男子駕駛的休旅車撞上路旁車輛後翻覆，又遭騎電動機車的廖男撞上。(民眾提供)

又是疲勞駕駛惹禍！台中市謝姓男子22日晚間駕駛福斯休旅車，行經西屯區甘肅路二段往河南路方向時，謝男座車突然撞上停靠在路旁的Lexus休旅車，該車又接著撞上前方的BMW，謝男則連人帶車翻覆路中央，料想不到的是，幾分鐘後又遭騎著Gogoro的廖姓男子撞上，謝男與廖男都受輕傷。

這起事件發生在22日晚間約11時許，警方調查發現，當時謝姓男子駕駛福斯休旅車，沿著甘肅路往河南路方向行駛，他自述因為不明原因突然昏倒，之後車子失去控制，就撞上停在路旁的Lexus休旅車，導致Lexues受衝撞力道往前再撞上BMW，而謝男座車則180度翻覆。

被困在翻覆座車內的謝男料想不到，隔沒多久自己又被騎電動機車的廖男撞上，經統計，謝男座車幾乎全毀，Lexus後車尾及左後車身、前車頭毀損，BMW則是後車尾毀損，電動機車車頭及左、右車身都受到毀損。警方指出，經調查廖男、謝男都沒有酒駕情況，初步判定應為謝男疲勞駕駛才肇禍。