屏東明揚國際科技公司工廠昨傍晚發生爆炸，造成4名消防員不幸殉職，消防員工作權益促進會今早在凱道上要求組工會，對此，行政院長陳建仁回應，消防員是公務員，行政院需要再了解研議。

國民黨立委洪孟楷質詢時提到，昨晚新聞資訊是第一時間射水導致爆炸，今天早上又說不是射水，但爆炸是事實，消防員第一時間沒有退避權、資訊權，有什麼能夠改革作為？陳建仁說，要進入到火場，如果能夠了解各項物資布置狀況，比較能夠做的好，昨天消防弟兄沒有得到這些資訊，一進去就爆炸，爆炸原因是什麼還需要調查，這件事情也會請消防署精進。

洪孟楷表示，如果要殉職才能改革，是很可悲的事情，不要「今日公祭、明日忘記」，今天行政院外也有消防人員提出訴求組工會，行政院不要視為洪水猛獸，連台鐵局都可以在意外發生後，台鐵變成台鐵公司也是改革，消防員過去十年內發生這麼多憾事，這次2023年就有4位消防員殉職，這樣行政部門還是鐵板一塊嗎？

對此，陳建仁表示，消防人員是公務員；洪孟楷追問，如果組協會無法徹底改革，很多事情沒辦法平行溝通管道；陳建仁說，我們會請消防署跟基層消防弟兄了解，來了解他們的訴求；洪孟楷接著說，如果消防弟兄訴求，就是希望能組工會呢？陳建仁回應，任何事情都可以研議，但要了解他們訴求。

時代力量立委邱顯智也提到消防員組工會的訴求；陳建仁表示，消防員是政府公務員，所以組工會等需要再了解研議；陳說，未來一定會保護消防弟兄權益，以及給予最好的保障。

國民黨立委李德維也表示，消防員組工會的訴求，請問院長態度；陳建仁表示，這是牽涉各種公務員族群，包含老師警員是否能組工會，這要整體評估和研議，但是對消防員有什麼幫助，從108-112年已經增補3314人，預計到117年可以增加6000人，消防人員人數和加強訓練。

李德維表示，農委會畜牧處動保科升格為農業部動保司，但內政部消防署卻裁撤了緊急救護組與民力運用組，而且減少一位副署長，剛剛講的跟他的資訊不同，要好好思考，畢竟出了這麼大的事情，必須要給消防弟兄一個安心穩定的感覺，不能說組改有另外思考，但靠著這些打火兄弟賣命；陳建仁說，所以增加津貼和人力，這部分都有。