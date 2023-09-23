專門生產高爾夫球具的屏東明揚國際科技公司發生重大火警事故，造成消防人員殉職、多人受傷，消安再次引發討論。根據立法院預算中心23日出爐的2024年中央政府總預算案整體評估報告指出，2022年消防人員訓練總次數較2020年度減少27.09％，桃園市、高雄市、嘉義市、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣及金門縣連4年未辦理防災士訓練。

報告指出，消防人員訓練，包含火災搶救、急流救援、潛水、震災搜救、安全檢查等，2020至2022年度訓練總人數由16萬4572人次減至11萬9993人次，減少4萬4579人次，減幅27.09％；其中2021年度更減至6萬6544人次，為近年度新低。

據消防署說明，受新冠疫情影響，致消防人員訓練總次數減少甚多，但2022年度雖回升至11萬9993人次，仍未回復至2020年度水準。

另預算中心也點出，部分市縣政府近年辦理防災士訓練恐有不足，據消防署說明，「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」結合防災士制度運作，而全國各市縣政府2019至2023年7月底止共辦理防災士訓練介於0至33次，合計127次，其中連5年未辦理者計有新竹縣及連江縣，連4年未辦理者計有桃園市、高雄市、嘉義市、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣及金門縣，連2年未辦理者計有彰化縣及花蓮縣，相較全國防災士1萬9406人，有待積極辦理訓練，以提升防災能力。

預算中心指出，為解決災害防救志工人力老化、專業技能單一及裝備器材老舊等問題，消防署補助地方政府辦理並建置「協勤民力智慧系統」，進行全面改善與強化，據消防署統計截至2023年7月底全國災害防救志工團體計194個及6468人，各地方災害防救志工占人口數之比率介於0至0.2164％，其中連江縣無志工人數，台北市等8市縣低於全國平均0.02％，恐影響救災效能。