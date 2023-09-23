屏東加工出口區高爾夫球代工廠惡火，多人死傷，消防員工作權益促進會今（23）日召開記者會表示，10年來殉職消防員高達43位，呼籲應開放消防組工會。立委王婉諭今在臉書聲援指出，支持消防組工會，別再用殉職換改革，呼籲蔡英文總統、行政院長陳建仁，及不分黨派的總統候選人及立法院黨團，共同支持《工會法》修法。

王婉諭說，屏東工廠爆炸案截止目前，已有4位消防員殉職，現場仍持續搜救中，她要沈痛向逝者致上哀悼，也衷心祈願，別再有更多傷亡出現。

王婉諭指出，對於本案的事發原因及過程，仍待後續調查。但在此刻，她必須站出來聲援「搶救消防員」（消防員工作權益促進會）今天的正式訴求，呼籲蔡英文總統、陳建仁院長，以及不分黨派的總統候選人及立法院黨團，共同支持《工會法》修法，讓消防員能組成自己的工會。

王婉諭說，新屋大火、敬鵬大火、喬友大火到昨天的屏東大火，這十年來，已有43位消防弟兄殉職，每一次的消防改革，犧牲的，都是優秀消防同仁的性命，以及無數破碎的家庭。而每次為了改革站出來的消防員，甚至還必須面對懲處、解雇的風險。

王婉諭直言，他們是救人的人，卻常常連自己都救不了，殉職的是基層消防員，繼續冒著風險進入火場的，也是這些基層消防員，但他們的聲音，卻永遠進不了真正的決策過程。

王婉諭說，2021年喬友大火案後，超過三萬人呼籲開放消防組工會的連署，沒能撼動陳舊、威權的公務體制，這一次，我們不能再讓悲劇留下更多遺憾。開放消防組工會，別讓火神再繼續流下眼淚。