日本外務大臣上川陽子昨天首度出席在美國紐約舉行的「四方安全對話」（Quad）外長會議，考量到強化發展海洋的中國，會中確認「強烈反對藉由武力片面改變現狀的嘗試」。

日本放送協會（NHK）及共同社報導，這場外長會議除了上川外，與會人士還包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong），及印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）。

Quad外長會議在日本時間9月22日晚間舉行並彙整共同文件，4國外長強調在東海及南海遵守國際法的重要性，將針對實現「自由且開放的印度太平洋」進行合作。與會外長也決定，2024年Quad外長會議將在日本東京舉行。

印度、中國及俄羅斯同為「金磚國家」（BRICS），在俄羅斯侵略烏克蘭及中國採取霸權主義行動的情況下，這場Quad外長會議意圖與印度共享「不容藉由武力片面改變現狀的立場」。

另外，上川也與蘇杰生舉行個別會談。上川在會談時說，希望進一步發展日本與印度兩國間的戰略夥伴關係；有關印度引進日本新幹線技術的高鐵計畫，兩人也同意確實取得進展。

上川會後受訪談到9月13日上任後的首度出訪時說，5天內與16位外國領袖與外長等人會談，在建立作為外交基礎的個人間關係有一定效果，將展開著眼大局的外交工作。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1120923