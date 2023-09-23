屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚發生爆炸案，目前已確定有3名消防員殉職，屏縣府公布最新空拍畫面，從圖片標示可見，消防單位將「明揚國際」分為4個救災區面，殉職消防員遺體均在第1面及第2面之間尋獲。

屏縣府消防局祕書鄭建德說明，救災分區共有4面，昨日接獲報案後，救災人員是從第2面中間進入，但前進約10米後，再右轉往第1面方向前進不到10米，準備執行疏散工作時，就發生爆炸，殉職消防員遺體也都是在該處附近尋獲。

鄭建德進一步指出，昨日晚間大約8時許，接獲通報稱救災區第1面及第2面之間發現消防用氣瓶，當時研判氣瓶跟人應該相距不遠，但由於該處持續發生爆炸，消防人員只能被迫先行撤出。

鄭建德表示，消防人員救災時發現，其中一處屬於高爾夫球生產線，區域內有油漆、液壓油等可燃物，所以救災有一定難度，也才因此一直發生爆炸。救災人員第一時間進入火場救災時，發現濃煙不斷變大，通報「撤離！撤離！」後就發生爆炸，幾名消防弟兄也因而殉職。

據了解，罹難的3位同仁第一時間前進火場勘查火點，沒想到卻突然爆炸，第1位拉出來的是屏二分隊的賴俊儒消防員，而在深夜又在火場內找到2具消防人員遺體，第3具遺體找到時已被燒到剩下骨頭，因此難以辨認是否也為消防弟兄。