今天是2023年最後一個補班日，一名網友分享，這次補班是為了下個月的雙十連假能連休4天，但原PO很好奇為什麼不能把10日的假和9日對調，這樣就能連休3天又不補假，反正就是提早一天慶祝，引起網友討論，不少人看呆直呼，這是提早拜拜的概念嗎？國慶日因為連假改日子，這真的神邏輯。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》上分享，今天是痛苦的補班日，而這次補班就是為了能在「雙十連假」連休4天，對此原PO好奇表示，為什麼不乾脆彈性選擇在9日慶祝雙十節就好，這樣一來不需要補班就可以連休3天。

貼文引起網友熱烈討論，不少人看呆直呼，10月9日就不是雙十了。「這是什麼邏輯？這樣講的話，你的生日可以對調？」、「這是拜拜提早拜的概念嗎」、「國慶日可以因為想連休就改日子？神邏輯」、「明年的過年怎麼不跟今天的過年一起放，這樣紅包就省起來，不然10月10日紀念日的意義在哪裡？」

另有網友則說，補班地獄快要結束了，明年就不用吵這個議題了。怎料不少人卻搖頭直呼，明年肯定會繼續吵，一定會有人說為什麼不彈性放假。「明年換吵為什麼沒有連休」、「明年就不用補了！但還是一樣唉唉叫為什麼沒彈性放假」。