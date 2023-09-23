3名罹難消防員的家屬見到蔡英文總統到場，難掩悲痛情緒。（洪靖宜攝）

屏東惡火勇消殉職！蔡英文南下探視慰問 與家屬相擁而泣 @ChinaTimes ​

屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，火勢猛烈至今天中午仍持續悶燒，黑煙部段從廠內冒出，而蔡英文總統也南下勘查火災現場後，立即前往殯儀館慰問殉職的消防家屬，家屬一件總統到來情緒激動，抱著蔡英文痛哭，而蔡英文也緊緊將家屬擁在懷中。

3名罹難消防員的家屬見到蔡英文總統到場，難掩悲痛情緒，除了和蔡英文握緊雙手外，施寶翔的遺孀甚至哭倒在蔡英文肩上，場面相當哀戚。

蔡英文表示，昨天傍晚屏東科技產業園區發生火警，造成4位消防人員殉職，還有許多同仁受傷，昨晚在第一時間屏東、高雄地方政府都投入救災，中央的部長跟署長也緊急南下來協助縣長處理此次火警，我們也持續投入救援行動。剛才我進來的時候有看到救災同仁相當疲憊，也請同仁注重自身安全，衛生福利部將持續協助。

針對此次事件內政部也在做各項調查，希望能盡速召開事故調查會，希望能盡快釐清事故原因，也請相關單位提供家屬最即時的幫助。此次救援的難度很高，我要跟救災的警消、同仁說聲辛苦了，中央將會持續協助地方恢復正常生活。