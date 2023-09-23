問：迄今最常接獲的住客反應和意見為何？認為目前面臨最大的挑戰是什麼？

答：許多旅客誇獎建築物、庭園造景等地方風景及友善、親切的工作人員服務。「虹夕諾雅 谷關」開業不到1年就面臨疫情，先前營運一直維持因應疫情模式，隨著國境解封的營運調整改變是最大難關。不過，台灣員工對變化的緊急應變及適應性很高，因此並不擔心。

問：目前「虹夕諾雅 谷關」的營運狀況如何？隨著台灣國境開放，預期台灣及國際旅客的客群結構會有什麼變化？

答：非常幸運的，「虹夕諾雅 谷關」訂房狀況迄今維持穩定，先前預期今年春節後國外旅客會逐步回流。由於部分客房在較早階段就已被台灣旅客先預訂，因此客群結構呈現緩步變動狀態，目前台灣及外籍旅客比重，已從過去的9比1逐步變為7比3。

由於國境開放後台灣旅客可以選擇出國旅遊，過去幾年因疫情帶動的國旅需求勢必有所降溫。以今年暑期來看，「虹夕諾雅 谷關」的平均住房率約70～80％，相較去年同期的逾90％確實有所降溫。不過，這也讓我們能較有餘裕，發想推出更多「非日常」魅力體驗服務。

問：對於「虹夕諾雅 谷關」未來營運目標？有哪些認為還能加強之處？

答：雖然蠻多台灣人已經來過，但相信還是有很多台灣人不知道「虹夕諾雅 谷關」，許多國外旅客甚至是第一次到訪谷關。因為是第一次來，可能不知道能在谷關做什麼。未來可能進一步規畫一日遊行程提供給住客，之後也希望能繼續強化，讓大家更知道谷關的美好。

「虹夕諾雅 谷關」未來仍以台灣旅客為主，希望能繼續吸引許更多台灣旅客，穩定增加預訂量。同時，預期未來會看到更多海外旅客，將強化在地文化特色，藉由開發在地魅力活動，傳達只有「虹夕諾雅 谷關」才能體會的美好，希望找到能吸引雙方客群的營運方式。

問：在去年秋、冬季推出暖活益身、奢華健行等體驗活動後，後續有規畫再推出什麼樣的體驗活動或一日遊行程？

答：「慢遊」是著重旅遊品質、加深與在地文化連結的旅遊模式。星野集團在疫後提倡「Stakeholder Tourism」概念，今年夏季推出「旅居新概念」續住優惠專案，連住3晚以上可享優惠住宿價格，希望旅客告別四處奔波的觀光行程，一同享受谷關的豐富住宿時光。

而去年秋、冬季首度跨出酒店推出「奢華健行」限定活動，邀請住客早晨前往車程約半小時的裡冷林道，在專人帶領下於山林間輕鬆健行，並由專業茶師在林道休憩點提供茶席品茗體驗，回到酒店後可在芳療室享受專屬SPA，舒緩疲勞並恢復身體活力。

今年夏季則推出「慢遊饗森活」二泊專案限定活動，將「慢遊」結合「沐暑度假村」4主題，透過山林溪谷的清新體驗、涼爽的料理呈現、清風流水的山林逸境、發掘夏日泡湯的魅力，讓旅客洗滌暑氣並忘卻塵囂的緊湊節奏，更深度了解谷關之美。

同時，延續去年的「奢華健行」體驗，今年夏季接續推出「泰雅獵徑尋訪—斯可巴步道健行活動」，提供泰雅族歷史文化巡禮，冬季則預計推出「慢悠森活」秋冬二泊限定專案，以「慢生活」與「慢食」的概念享受在地文化活動與美食。