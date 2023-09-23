進口雞蛋爭議延燒，粉專「Lin bay好油」版主林裕紘針對超思、進口蛋問題頻砲轟農業部，遭受網友留言、私訊威脅家人安全，因此宣布停更並關閉粉絲專頁，引發外界關注。雲林縣菜農林佳新今(23日)上午在臉書透露，透過很多管道，短暫聯繫上好友了，知道他安全就好，且不是好油不提吿，而是這種網路匿名的恐嚇，告了數十次，從來都是不了了之。

林佳新今在臉書分享，認識好油很久了，兩人都有正業，都跟農產有關，如果我們歸順陳吉仲，當然就能跟某個「副署長」私下說的一樣「需要什麼補助跟他說就好」，但他一路上沒有放棄過心中的「農業正義」，國民黨他也罵，民進黨他也勇敢的一直在說真話，因為對農業都有一股熱忱，我們多希望，我們的下一代能在更完善的環境從事農業。

林佳新坦言，都想過不要再對抗政府了，「但如果四個農業匪寇都靜音了，你們還能知道什麼所謂的農產品土壤改良，進口雞蛋的弊病在哪嗎？是否從此真的變成了一言堂」。他透露，到現在透過很多管道，短暫聯繫上好友了，知道他安全就好，不是好油不提吿，而是這種網路匿名的恐嚇，告了數十次，從來都是不了了之，但身為人父，人夫，你怎能不把這些事掛在心上。