烏克蘭部隊在德國克利茨（Klietz）接受「豹」（Leopard）1A5主力戰車訓練

在俄羅斯持續侵略下，烏克蘭迫不及待，願意接受任何軍援，就算是其他國家認為太老舊，或是已可稱為老骨董的武器在內。不過，本周報導傳出，有些國家捐贈的，甚至是根本無法使用的廢鐵。

據《商業內幕》（Business Insider）網22日報導，德國國防部2月宣布，將和丹麥與荷蘭攜手，捐贈烏克蘭「至少」100輛翻新的「豹」（Leopard）1A5主力戰車。而德國早在2000年時，就已經淘汰了這款重42噸的柴油動力坦克。

然而，柏林卻在聲明中形容，1A5強而有力，必然能大幅提升烏克蘭的防禦力。從那時起，烏克蘭部隊就在德國基地受訓，學著如何操作這些坦克。

問題在於，其中許多坦克1965年就出廠，根本無法部署戰場。丹麥國營第2電視台（TV 2）周五引述國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）的話說，在20輛已捐贈烏克蘭的「豹」1A5坦克中，有12輛出現技術問題。而其中兩輛放在波蘭的坦克，則有嚴重故障問題。

事實上，本周稍早德國《明鏡》（Der Spiegel）周刊報導，另10輛「豹」式坦克問題嚴重到烏克蘭拒絕接收。報導並指出，德國，丹麥和荷蘭不太可能按照雄心勃勃的時間表，在冬季之前履行承諾，提供烏克蘭數十計在冷戰時期製造，但仍堪用的坦克。