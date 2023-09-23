警方逮獲投資詐騙的林姓車手，在其身上起獲一萬餘元現金。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

陳姓男子打工為業，近日誤信網路投資股票，先後6度匯款611萬，幾乎投入一生積蓄，最近又到銀行臨櫃提領最後財產211萬，遭警方即時組詐，並要他佯裝配合詐騙車手面交，22日一舉將林姓車手逮捕，陳男才徹底醒悟，直呼差點傾家盪產。

60歲陳男一生打工為業，累積數百萬積蓄作為退休養老金，近日誤信網路投資股票，加入聊天群組後遭哄騙獲利，先後6次匯款加碼投資，遭騙611萬元。

陳男遭詐不自知，最近想領出獲利金額兌現，又遭刁難需付一筆211萬元的手續費，21日到銀行臨櫃準備領出他最後一筆積蓄，遭到行員發現報警。

警方到場苦勸，陳男起初認為警方阻他財路，拒絕出示手機聊天訊息，直到警員提出實際案例，才打消他匯款念頭，但仍半信半疑，警員提醒他注意日後可能再遭詐騙，他事後果然接獲對方傳訊息要求改為面交，這次決定報警。

雙方約定在安平區某國小旁涼亭交款，警方22日準備一袋假鈔，由陳男交給27歲林姓車手，林男拿過袋子查看，見袋內假鈔時，立刻警覺東窗事發，準備拔腿就跑，隨即與埋伏現場的層層警力發生衝突，1名刑警手肘受傷，幸好順利壓制逮捕林男。

警方在林嫌身上查獲假投資公司開具的211萬元收據、印章，另有現金1萬餘元、手機2支等證物，全案依涉嫌詐欺罪將林嫌送辦，並溯源追查幕後共犯。

警方逮獲車手，陳男才醒悟，恐損失已匯款的600多萬辛苦錢，只能慶幸保住最後200多萬積蓄。