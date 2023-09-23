美容展中，外貿協會營運的台灣經貿網偕我商展出保養品、紋眉機、燙睫毛器、染髮霜、養生茶、酵素等24件產品，詢問度最高的熱門產品包括保養滴劑、茶樹抗痘精華、護唇膏、純粹酵素、染髮霜。台灣經貿網攜手25家會員的優質產品及型錄閃耀登場，適合濕熱氣候的美妝品、貓掌造型的護唇膏等，開展第一天就引起當地買主超高詢問度。

印尼是全球第16大經濟體，2022年GDP突破1.3兆美元，是東協十國中唯一的兆元經濟體，同時，印尼人口高達2.78億，是全世界人口第四大國，平均年齡中位數約30歲，且有愈來愈多中產階級的印尼消費者願意將可支配所得投入於美妝產品。根據Statista Market Insight報告指出，印尼的美妝產業2023年上看80億美元，以個人護理用品為大宗(34.1億美元)，其次為保養品(22.6億美元)、彩妝用品(18.5億美元)、香水(4.3億美元)，且接下來五年(2023-2028)年均複合成長率預計達4.58%。

台灣經貿網為替我國美妝業者爭取更多商機，延伸線上線下整合OMO效益，於展前進行多元數位行銷推廣，為本次參展的25家優質會員推升曝光效益，並線上設置「台灣經貿網美妝專區」，同步展出囊括1200家廠商、超過1萬件優質產品。