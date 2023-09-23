網紅團體「反骨男孩」成員孫生日前因「橫紋肌溶解症」送醫治療，才剛出院就急忙復工趕拍新作品MV，還登上脫口秀節目《狗屎寫手》，昨（22）日節目影片一上線，立刻引起網友關注。

影片中可看到，孫生不僅大方自嘲過往感情史，提到兩位前任林襄、Wendy都是啦啦隊，讓他大玩諧音笑話，「她們離開我的時候，lalamove！」還反酸同團體的成員酷炫，「反骨每次練舞的時候，我都常常搶拍，但是酷炫不會，他都偷拍」，來暗指先前對方被指控偷拍性愛片的爭議。

至於孫生的健康狀況，除了他當天騎著電動車現身，演出時也全程坐在椅子上，雖然看起來有些不便，但他表示目前狀況都還好，而醫生也建議他：「乖乖的，2、3週先不要運動。」仍在恢復階段。

影片上線不到24小時，也吸引20萬網友搶看，對於孫生大氣又幽默的反應，紛紛留言大讚：「孫生每次的演出都很認真，我很喜歡他製造的氣氛，超棒」、「孫生反應好可愛」、「繼彭恰恰，我覺得最好笑的了」、「孫生臨場真的有強」。