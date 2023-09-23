屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，警消漏夜搶救，大火持續悶燒到下午仍濃煙不斷，目前確認已有3名消防弟兄殉職，其中屏二分隊消防員鍾吉垣也不幸罹難，但因疑似遺骸碳化嚴重僅剩骨頭，必須考DNA底對身分。令人感嘆的是，鍾員921才過38歲生日，想不到隔日出勤就命喪火窟，讓家屬悲痛欲絕。

鍾父悲痛表示，兒子從小就向消防員的舅舅看齊，因此喜歡救人，昨日看到新聞他的心就一直懸著，沒想到凌晨一點多接到小隊長的電話，開口第一句就說「鍾爸爸抱歉」，令他相當心碎。

鍾父表示，兒子已經結婚且育有1女，屏東高中畢業就報考消防員，因為舅舅是高雄的消防員，鍾男從小就向他舅舅看齊，喜愛救人。昨日看到屏東惡火的新聞就一顆心一直懸著，直到凌晨一點接到小隊長的電話，開口第一句就說「鍾爸爸抱歉」，讓他徹夜難眠，到今早都沒睡覺，相當痛心。