屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，其中3位消防員因此罹難，而屏二分隊鍾吉垣消防員也因此命喪火場，鍾父說，兒子高中畢業時他就心肌梗塞，為了減輕他的負擔才投入消防職業，沒想到因此天人永隔。鍾父也喊話，消防員就像在賣命一樣，希望未來能給消防員多一點保障。

鍾爸說，當時鍾吉垣高中畢業他剛好心肌梗塞，沒有走掉，他為了減輕父親的負擔，所以就去當消防員，也以當消防員的舅舅為標竿，舅舅也曾跟他說「要當消防員就要當作去救人，就會做得好」，後來父親也問過吉垣，沒讀大學有沒有遺憾，但鍾吉源仍斬釘截鐵地說沒有，也從台中特地調回屏東照顧父母。

鍾爸表示，兒子進去火場不到10分鐘就爆炸，聲響大到連他在遠方也聽到，希望以後消防同仁的保障可以多一點，消防員就像在賣命一樣，好好的就會回來，若不好不知道誰會衝進去，只要有人生命不見，所有的父母都會痛在心裡，這是基層消防員父母的心聲。