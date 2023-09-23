近日《證券時報》、《中國證券報》等媒體發佈報導稱，大陸證監會擬對上市公司現金分紅規則進行修改，重點關注「鐵公雞」公司並加強約束。據界面新聞報導，整體來看，在過去三年未現金分紅的946家「鐵公雞」中，最賺錢的非中芯國際、鹽湖股份莫屬，過去三年累計淨利潤均上百億元，鄭州銀行、飛馬國際、永泰能源、安通控股也超50億元。

據界面新聞引述「同花順iFind」數據統計，大陸A股市場有1203家公司過去三年（以2020年至2022年年報披露分紅數據為準）未分紅，剔除2023年上市的257家公司，仍有946家公司過去三年對股民「一毛不拔」。946家公司中不乏鹽湖股份等實現百億級盈利卻連續三年未分紅的公司。從行業來看，醫藥生物業、電子行業、機械設備業以及計算機業「鐵公雞」最多。

值得關注的是，和此前分紅規定相比，本次修訂還提到關注分紅未達比例的主板上市公司，以及對財務性投資高的上市公司加強披露要求。對於超出能力分紅的上市公司，則將結合其資產負債率及經營現金流對經營生產的影響進行「盤問」。

主板方面，除去2023年以來上市的，有659家主板公司上市過去三年都是「鐵公雞」，包括鹽湖股份、鄭州銀行、飛馬國際等230家過去三年累計盈利的公司。其中，鄭州銀行、亞鉀國際等10家公司過去三年累計盈利在10億元（人民幣，下同）規模以上，它們不僅未分紅，還進行了增發融資。

659家主板公司過去三年未分紅

據相關報導，大陸證監會有關部門負責人介紹，證監會擬對上市公司現金分紅規則進行修改。修改主要圍繞四方面內容，即：擬進一步對不分紅或分紅少的公司加強制度約束督促分紅、推動進一步優化分紅方式和節奏、激勵分紅好的公司、加強對超出能力分紅企業的約束。

對於不分紅或分紅少的公司，大陸證監會表示將對「鐵公雞」加強制度約束督促分紅，強化信息披露監管，對於主板上市公司分紅未達到一定比例的，要求披露解釋原因。

界面新聞記者統計，目前3182家滬深主板公司中，有702家過去三年未進行現金分紅，排除2023年以來上市的43家，有659家主板上市公司過去三年未進行現金分紅。

據同花順iFind數據，這659家主板「鐵公雞」中，230家公司過去三年業績累計盈利，有35家三年淨利之和超過10億元。以鹽湖股份、鄭州銀行、飛馬國際、永泰能源、安通控股為代表，分別累計實現220.82億元、88.16億元、83.75億元、74.58億元、54.02億元淨利潤。

其中，不乏盈利了不分紅還拋出增發的公司。鄭州銀行不僅過去三年沒分紅，在2020年12月還增發募資了46.32億元。另外，亞鉀國際、釩鈦股份、中國鐵物、華創雲信、吉電股份、北方銅業、川能動力、金開新能、凱盛新能等9家過去三年累計盈利在10億元以上的公司均自2020年以來進行了增發。

與此同時，有429家未分紅的主板公司過去三年是沒有賺到錢的，多家航空公司上榜。海航控股三年累計虧損高達568.88億元，中國國航、ST易購、中國東航、南方航空、華夏幸福、渤海租賃、＊ST廣田、眾泰汽車、北汽藍谷、ST康美、＊ST泛海過去三年累計虧損均超過百億元。

上述未分紅的主板上市公司不僅將面臨更嚴格的信息披露，同時還受到減持、再融資新規的約束。8月27日，證監會在減持新規中也在分紅上「卡」比例，約定「最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30％的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持公司股份」。

照此放眼整體，據同花順ifind數據，A股市場約有1825家公司過去三年累計現金分紅佔年均利潤比例未達到「30％」的減持及格線，包括前述1203家一文未分的上市公司。

「鐵公雞」主要分布在什麼行業

大陸監管層正在施壓「鐵公雞」，這近千家不分紅的上市公司是哪些？又有哪些賺了錢卻不分紅？

按所屬申萬行業分類，上述946家「鐵公雞」最多扎堆在醫藥生物行業（87家），其次是電子行業（86家）和機械設備（86家），以及計算機行業（58家）。

87家「一毛不拔」的醫藥生物公司過去三年並不好過，有66家過去三年累計淨利潤為負。賺得最多的是通策醫療，2020年至2022年實現17.44億元淨利潤，同期冠福股份、貴州百靈分別盈利6.71億元、4.09億元。

電子行業則顯得又「摳」又有錢。86家未分紅公司中有41家過去三年累計淨利潤處於虧損狀態，但同時卻有公司狂賺。中芯國際「獨領風騷」，過去三年賺了271.98億元，同期中微公司、晶晨股份、冠捷科技、江波龍分別盈利26.73億元、16.53億元、13.65億元、13.62億元、12.01億元。

再來看不分紅的機械設備和計算機上市公司。87家機械設備公司有52家虧損，中國鐵物、寧波東力、東方精工、國機重裝、康尼機電過去三年累計淨利潤均超10億元。

計算機行業則有些「尷尬」。58家不分紅的計算機上市公司有44家過去三年沒盈利，僅經緯恆潤、潤和軟件、東方國信7等家公司累計利潤達到1億元。

整體來看，在過去三年未現金分紅的946家「鐵公雞」中，最賺錢的非中芯國際、鹽湖股份莫屬，過去三年累計淨利潤均上百億元，鄭州銀行、飛馬國際、永泰能源、安通控股也超50億元。

對於為什麼賺得盆滿鉢滿卻不分紅，中芯國際CFO吳俊峰曾在2023年股東週年大會上解釋，由於晶圓代工行業的特點，資本性支出比較大，所以公司經營所得現金扣除固定資產、無形資產和其他資產的支出，自由現金流還是負數。

高財務性投資公司受關注

相關報導稱，在對不分紅或分紅少公司的約束上，證監會還將對財務性投資較多的公司強化披露要求，督促公司提高資產使用效率，更好專注主業和回報投資者。

相較於此前的文件《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》，這次新規修改明確提到關注公司的財務投資情況。

財務性投資最直接的代表是理財產品。今年8月以來，金博股份（688598.SH）、南都物業（603506.SH）、咸亨國際（605056.SH）、微光股份（002801.SZ）等公佈均踩雷信託理財，上市公司理財產品是否「安全」也引發投資者關注和擔憂。

理財產品屬於上市公司交易性金融資產中的一類，交易性金融資產是衡量財務性投資高低的重要指標。剔除掉證券、銀行以及非銀金融這類本身資產流動性較大的行業來看，截至今年6月30日，上述統計的946家「鐵公雞」公司中，有17家公司交易性金融資產佔淨資產達到50％以上。

海航控股（600221.SH）、華創雲信（600155.SH）、ST易購（002024.SZ）的交易性金融資產均是其淨資產的1倍多，ST建元（600816.SH）、盟科藥業（688373.SH）、迪哲醫藥（688192.SH）這一比例均超70％。

超出能力分紅也不行

一位上市公司管理層人士對記者表示，分紅取決於公司有沒有分紅能力和意願。在能力上，有硬指標要求參考。意願上，需要上市公司主動性。

界面新聞記者注意到，《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》第五條對處於不同發展階段的公司進行利潤分配的現金分紅比例規定了硬性指標，例如，公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到百分之八十。

本次證監會擬修改規則中，則對分紅意願大過能力的上市公司，即超出能力分紅公司的財務指標進行了關注。

具體來看，證監會表示加強對超出能力分紅企業的約束。一是努力確保公司業績真實，分紅基礎扎實，切實防止上市公司財務造假並融資分紅的行為。二是對於資產負債率偏高且經營現金流不足，但持續高比例分紅的上市公司，要求詳細披露分紅方案合理性及對公司生產經營的影響。

據同花順ifind數據，過去三年有4077家上市公司進行了現金分紅。其中，311家虧損也要分，最典型的是，＊ST正邦、榮盛發展、華能國際、金科股份，過去三年累計虧損分別高達264.62億元、137.65億元、130.86億元、107.61億元，同期分別累計分紅了21.88億元、15.22億元、28.26億元、23.99億元。

負債率方面，過去三年平均資產負債率在80％及以上的有97家，代表公司為＊ST正邦，三年平均資產負債率高達100％。還值得一提的是，A股市場共42家上市銀行，其中41家過去三年均進行了現金分紅，因為行業性質，它們三年平均資產負債率也高達90％。

經營現金流方面，2020年至2022年，4077家分紅的上市公司中有463家公司經營現金流淨額為負數，其中實現百億現金分紅總額的分別是興業銀行、光大銀行、平安銀行，累計分紅額分別為628.42億元、334.33億元、134.48億元，三家公司過去三年累計經營現金流淨額分別為-7685.86億元、-514.83億元、-743.22億元，這也主要跟其行業屬性有關。

同期，不少非金融業公司也存在累計經營現金流淨額為負的情況下進行了大額現金分紅。

廣汽集團、本鋼板材、威孚高科、豫園股份、＊ST正邦、上海石化、南京高科過去三年現金分紅總額分別為66.72億元、44.46億元、39.93億元、32.2億元、21.88億元、21.65億元、20.86億元，同期累計經營現金流淨額分別為-138.25億元、-3.49億元、-79.21億元、-11.66億元、-31.19億元、35.45億元。