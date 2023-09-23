美國海軍陸戰隊日前發生重大飛行意外，一架F-35B匿蹤戰機因為不明原因，墜毀在南卡羅來納州威廉斯堡郡（Williamsburg County）。由於這已是該款戰機服役以來，第4度發生墜機事故，引發外界諸多揣測。美國國會獨立監管機構近期發表的一份報告更指出，F-35戰鬥機隊「幾乎只有一半能飛」，出勤能力低得讓人無法忍受，凸顯美軍仍有許多問題尚待解決。

《金融時報》報導，美國國會稽核處（Government Accountability Office, GAO）本周四（21日）公布一份報告，顯示截至今年3月，美軍F-35機隊的任務執行率（mission capable rates），亦即戰機可隨時出任務的比例，只有55%，遠低於五角大廈設定的85%至90%目標。

對於美國和其盟友來說，這無異是個警訊。美軍對F-35戰機的依賴程度日益增加，目前已經部署450架（包括F-35A、F-35B與F-35C），計畫到2040年前，還要再花1.7萬億美元添購2000架，但F-35機隊卻出現各種重大問題。

報告指出，「維修」是F-35面臨的最大挑戰。由於美軍維修站長期不足，導致戰機維護時間延長，造成整體任務執行率下滑10%。

另一方面，目前美軍仍高度仰賴承包商來維護戰機，軍方無法直接控制相關決策。此外，戰機維修缺乏所需零件、技術數據和人員培訓等問題，都嚴重影響F-35機隊的飛行能力。

F-35戰機由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造，單架飛機的造價高達1.6億美金（相當於新台幣51.5億元）。