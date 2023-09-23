北市警大安分局安和路派出所，日前深夜23時許接獲民眾報案，指延吉街有位老婦人疑似迷途需警方到場協助。

員警趕到現場，發現是一名8旬老婦人，但她對員警的詢問無法正確應答，疑有失智狀況，員警欲將老婦帶回派出所休息，再設法聯繫家屬，不料，老婦因失智一度不願隨同員警上警車，員警張洲瀚、吳亭芬及郭冠麟3人體諒老婦狀況，耐心盡責在老婦抱怨碎碎唸聲中完成任務，順利助其返家。

處理員警表示，老婦因患有失智狀況對警方熱心幫忙並不領情，沿途不斷抱怨責怪，待返回派出所查證婦人身分，發現她已被家人申報為失蹤人口，且自前一晚走失算起已逾一天一夜，所幸及時尋獲未發生意外。

家屬趕至派出所表示老婦患有失智症，前一晚自新北永和家中離開後便不知去向，猜測她應是過度思念住在大安區的兒子，才會憑著片段記憶獨自跑來大安區找兒子。最後老婦終於與兒子派出所團圓，場面溫馨感人，老婦家屬在離去前頻頻向處理員警表達謝意。

大安分局表示，家裡如有失智或容易迷路的長者，除應特別注意其行蹤外，可向社會局申請愛心手鍊並隨身佩帶，萬一走失時，可就近向派出所報案協尋，讓處理員警能更順利迅速找到家屬。