台北市一名90多歲陳姓老翁，日前獨自從萬華青年路一帶騎乘電動代步車返家時，未料一時不慎，老翁竟連人帶車重摔落地，雙腿慘遭重壓，倒在路邊發出陣陣哀嚎。保大二中隊王姓員警當時正於附近調查流鶯情事，見此一幕，即刻上前與民眾合力將老翁扶起，並熱心撥打救護車將老翁送醫檢查。

第二中隊長張林傑表示，王員平時工作積極，熱心助人，據了解，當時陳姓老翁獨自從萬華青年路騎乘電動代步車返家途中，疑因天氣炎熱，致體力不支自摔翻覆無法起身，表情相當痛苦。王員見狀，一邊耐心安撫老翁情緒，一邊與民眾小心將他攙扶起來，並通知其家屬，撥打救護車將老翁送醫進行檢查。

員警王俊傑也表示，爸媽與老翁年齡相當，因此對於方才眼前一幕格外有感，甚至仍然心有餘悸。王員熱心善舉也深獲家屬、在場民眾一致好評，同時大大提升警察正面形象。

台北市保安警察大隊呼籲，家中有年邁長者，應多加留意其生活起居及出入動向，應佩帶愛心手環，長者若需外出，應有人陪同為宜。