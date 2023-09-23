因疫情延後1年舉行的杭州亞運將在23日晚間開幕，為賽會拉開序幕，中華隊依照英文字母「T」排序在第36個國家進場，由游泳王冠閎、跆拳道羅嘉翎擔任掌旗官，體育署長鄭世忠也解釋當初選擇2人的原因。

中華代表團進場暫定在敘利亞之後、塔吉克之前，預計出席開幕式代表隊有女子體操、划船、3對3男女籃、象棋、射擊、網球、武術、擊劍、游泳、拳擊、圍棋、跆拳道、馬術等，目前共計69人。

而中華隊這次由「台灣蝶王」王冠閎、「跆拳道甜心」羅嘉翎擔任掌旗官，鄭世忠解釋原因，「他們2位在體育界、網路社群媒體關注度形象清新，加上羅嘉翎在東京奧運奪銅、王冠閎在世錦賽也游出佳績，這是很不容易的成就，希望2位具有代表性的選手來擔任掌旗官任務。」

鄭世忠也補充，選擇掌旗官除了上述考量外，也要評估選手是否已經抵達當地、選手隔天要不要出賽等。而今晚開幕式將在7點登場，主場館「大蓮花」奧體中心周圍都已展開交管，地鐵6號線也因應開幕式暫停營運。