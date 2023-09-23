埃及國家食品安全局(NFSA)為負責監管食品安全並確保進口食品衛生安全的政府機構，於2020年啟動食品認證計畫，要求進出口食品均需通過埃及的衛生標準要求，晨暉與當地合作夥伴歷時2年多審查，於近期通過嚴格NFSA審核，取得認證許可函，代表ANKASCIN 568-R紅麴原料與其相關成品能進入埃及市場販售，預計將能為當地消費者提供更多保健品新選擇，同時也使晨暉產品在全球市場上的競爭優勢更加突出。
據研究機構Mordor Intelligence資料，非洲營養保健品市場2023~2028年的年複合成長率(CAGR)高達9.28%，埃及作為非洲第三大經濟體，極具市場潛力，且自Covid-19以來，埃及消費者的健康意識提升，對於營養保健的需求大幅增長，埃及作為晨暉生技佈局非洲的灘頭堡，在成功獲得埃及NFSA認證許可後，將更積極與當地客戶夥伴進行市場開發規畫，並以此為起點，進一步拓展伊斯蘭保健食品市場。
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