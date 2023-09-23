屏東縣明揚國際科技公司廠房昨（22日）晚發生爆炸，釀成4名消防員殉職慘劇；台中市長盧秀燕表示，昨晚發簡訊留言給屏東縣長周春米，對這事件表示高度關心與慰問，並表示如果在醫療、救災或善後等各項工作，需要台中市政府協助，市府一定義不容辭、全力以赴！

盧秀燕今（23日）主持「台中市北屯區溪東圖書館新建工程」開工動土典禮，會後受訪時，對屏東這場火災悲劇表達關心。

盧秀燕說，昨晚到今日早上，屏東都在持續救災當中，考量救災第一，因此她昨晚透過發簡訊的方式留言給周春米，跟她說聲「辛苦了！」代表台中市政府與全體市民對屏東這場事件表示高度關心與慰問。

她也強調，由於周縣長跟她同樣都是女性執政，彼此要更多關心和協助，因此也表示，如果在醫療、救災或善後等各項工作，需要台中市政府協助，市府一定義不容辭、全力以赴！

盧秀燕也說，她看到新聞報導，屏東這場火災目前仍持續當中，所以周縣長還沒回覆她的簡訊，不過她看到周縣長已讀，表示她已收到台中市的關心，若有需要市府協助，市府一定盡全力。