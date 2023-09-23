去年9合1基層選舉中，苗栗市第4選區市民代表選舉，出現現任市代會主席陳仁杰與落選頭梅雯霞僅一票之差，梅雯霞向法院提出當選無效之訴，要求驗票，經上訴至台中高分院，準備驗票時，負責保管全部選票的苗栗縣選委會，卻不慎將其中63號開票所選票全部銷毀，引發梅雯霞不滿質疑損害個人清白，縣選委會23日表示將對疏失人員簽報懲處。

去年舉行的9合1基層選舉，苗栗市市民代表第4選區選舉結果，陳仁杰以1票之差險勝梅雯霞，陳仁杰並當選苗栗市代會主席，梅雯霞不服結果，向苗栗地院民事庭提出陳仁杰當選無效之訴，要求重新驗票。

據梅雯霞表示，原本承審法官通知當庭驗票，開庭當天換了法官，但這位法官僅針對所爭議的50與63號開票所的票數清點而已，並沒有真正驗票，結果判決駁回她所提訴訟，她不服結果提起上訴，台中高分院法官召開準備庭後，日前發函通知9月23日當庭驗票，結果卻再接到台中高分來函通知，苗栗縣選委會回函高院告知爭議的2個開票所中，編號63號開票所的票已被銷毁，這個結果令她傻眼。

據苗栗縣選委會總幹事曾雪花表示，去年選舉結束後，全縣18鄉鎮市的所有的選票，都運到縣委會地下室庫房內保存，庫房全天候上鎖，並有監視器全天候監控，經查看監視器影像，並未遭人侵入庫房對選票動手腳。

曾雪花說明，這起選票遭銷毀疏失，是因63號開票所選票，因存放的紙箱爆裂，所以放在其它選票上面，今年8月23日銷毀去年選舉所有選票時，因同仁一時疏忽，將第63號開票所選票一併與其它選票銷毀，縣選委會將會對承辦人員及幹部簽報懲處。

梅雯霞不滿表示，這情況讓人無法接受，質疑還在訴訟當中的選票，怎麼可以說銷毁就銷毁呢？梅雯霞並強調，近期流傳她因收到對照的價金，所以決定不再驗票，這對她是一個很大的侮辱，她才選擇主動揭發，來證明她的清白。