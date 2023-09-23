吳昱廷(左)、蔡承祐在MＶ扮喪屍。（滾石唱片提供)

吳昱廷、蔡承祐發布全新單曲〈嗚嗚嗚〉。（滾石唱片提供)

男團U：NUS團員吳昱廷、蔡承祐發布全新R＆B創作單曲〈嗚嗚嗚〉（Cry Cry），首次挑戰三拍子節奏，加入藍調曲風，並以高音域演唱方式凸顯副歌張力，打造出有別以往的抒情曲。兩人也參與MV導演、編劇與演出，MV上架後即火速登上音樂排行榜及發燒影片，吳昱廷和蔡承祐表示：「希望大家聽完〈嗚嗚嗚〉，能夠感受到愛的重量。」

蔡承祐分享〈嗚嗚嗚〉創作源起：「有天昱廷突然打給我，找我去他家寫歌，他給我聽一段曲後，我們馬上冒出許多想法，很快就做完〈嗚嗚嗚〉。」吳昱廷則分享寫詞過程：「我們以戀愛時每個人都可能遇到的問題為發想，靈感不絕，大概2小時就完成。」

兩人在MV中扮演喪屍，以為遇見善良的人類，未料中了愛情陷阱，在深山裡陷入危機。蔡承祐所扮演的喪屍最終喚醒自我意識，試圖帶險些遇害的好友脫離危險關係，但看不清真相的吳昱廷最終仍選擇回到山裡。兩人透過喪屍角色，詮釋面對愛情時兩種相反樣貌，也展現彼此之間患難與共的友情。

首次演戲就飾演喪屍的吳昱廷表示：「想腳本的時候很開心，做得時候很難，但胥崴跟有翔都有在一旁提點，就有慢慢進入狀況。」高中就讀表藝科，有舞台表演經驗的蔡承祐直言：「沒嘗試過這種驚悚又有點孤獨的劇情」，也笑說另個大挑戰就是戴白色隱形眼鏡，直呼：「戴上去後右眼完全看不見！」

此外，拍攝時適逢農曆鬼月，團隊為了取景奔赴森林，蔡承祐和吳昱廷分享緊張時刻：「拍攝現場剛好沒有網路，團隊就這樣與世隔絕12個小時到天黑，而且要拍喪屍戲就超怕！」蔡承祐補槍說道：「昱廷超膽小。」吳昱廷對此也不否認，吐露：「有段戲還是女主角拿斧頭砍我，那段我最入戲，而且是真的斧頭，所以我手腳都在抖。」

儘管是吳昱廷和蔡承祐合作的作品，另兩位團員高胥崴、高有翔仍全力相挺，吳昱廷說：「像胥崴會協助演戲建議、有翔以導演角度去想如何凸顯故事中的角色」，蔡承祐也誇讚團員：「有翔還去學習跟焦，越來越厲害。」兩人也期盼在音樂及MV上繼續發揮，產出更多不同風格的作品，吳昱廷表示：「因為偶像周杰倫就是結合音樂，自導自演成電影，我也常常有突如其來的點子，若未來也能能拍成電影應該很有趣！」

U：NUS與師兄團「九澤CP」首次合作的作品〈暈嗎〉，正式單曲與MV即將在9月25日上線，六位男生齊聚推出復古舞曲，將展現全新驚喜風格。U：NUS也盼能持續帶給歌迷更多面向的自己，不斷成長激盪出更多獨特且有趣的作品。