台灣國防部長表示，過去兩周期間，解放軍空軍已有數十架戰鬥機、無人機、轟炸機以及其它類型軍機，加上海軍的軍艦與航空母艦山東艦，在台灣周邊執行任務。

路透社指出，中國大陸將民主治理的台灣視為自己領土的一部分，近年來解放軍在台灣周圍進行多次軍事演練，試圖維護大陸的主權宣言，並向台灣政府來施壓。

台灣國防部長邱國正在立法院加開院會時，在場邊被記者問到，鑒於中國大陸解放軍的活動愈發頻繁，是否會擔憂意外事件突發的危機，進而引發大規模的衝突。邱國正表示，這正是我們非常憂心的事。

邱國正補充，解放軍南部與東部戰區的軍艦，一直都在台灣東部外海聯合執行軍事行動。跟軍機、軍艦與軍武相關的活動危機將會增加，海峽兩岸雙方都必須留意。不過，大陸尚未對台灣周邊的軍演有評論，解放軍也未有回應。

邱國正指出，台灣在9月11日率先報導山東艦出海時，是扮演軍演中假想敵的角色。台灣國防部發言系統也說，中國東部戰區是攻擊部隊，主要模擬戰是中的場景。

路透社表示，針對潛在衝突而言，台灣傳統的部隊計畫是利用自己東海岸的山區，特別是那邊還有兩個主要空軍基地，作為重組以及保留戰力的地點。與四面環海的西邊不同，台灣東部並不直接赤裸裸面向中國。

不過，已經增加在台灣東部外海展現軍武實力的解放軍，現在執行軍事任務時，已離大陸周邊海岸線愈來愈遠。台灣國防部指出，解放軍歷年通常在7到9月會進行大規模的演習。

台灣國防部23日指出，中國大陸已大幅縮減軍演規模，在過去24小時，僅發現兩架解放軍的飛機在大陸防空識別區內飛行。台灣常常說會保持冷靜，不會升溫緊張情勢，但不會放讓中國大陸一再挑釁。直到現在，解放軍從未進入過台灣國土的領海或領空區域。