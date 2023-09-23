推薦︰<足球> 808 維羅納 @ AC米蘭 大小[主隊] AC米蘭 大 1.5

本週六晚上AC米蘭主場迎戰維羅納。主隊在應付兩條戰線的壓力下，對上兩場義甲和歐冠的比賽都沒法取得勝利，所以AC米蘭本場必須要重整旗鼓主場作戰，以先保平手再待契機爭勝為比賽策略。

【足球-義甲】[維羅納 @ AC米蘭][09/23(六)21:00][編號 808]

AC米蘭上一輪於米蘭德比遭遇慘敗，另外週中歐冠主場迎戰紐卡索聯只能以0:0打成平手，連續2場硬仗AC米蘭的整體表現都不太理想。進攻端這2場比賽只能取得1顆進球，是由 拉斐爾·萊奧

(Rafael Leão) 上輪聯賽取得。面對紐卡索聯的歐冠聯比賽，AC米蘭處於優勢次下未能得分，全場總共有25次射門，有9次命中目標，但沒有取得任何進球，除了對方門將的優秀表現，AC米蘭前鋒：奧利弗·吉魯(Olivier Giroud)、克里斯蒂安·普利西奇(Christian Pulisic) 都把握不到機會進球。防守端算較穩定，本賽季首次丟球就是上一場米蘭打比讓國米攻進5顆球，西蒙·克亞爾 (Simon Kjær) 統領的後防線穩定度有保證，稍有隱憂的是主力門將 麥克·邁尼昂 (Mike Maignan) 的因傷缺陣。AC米蘭需要考量體能問題，最近的進攻端確實發揮不佳，此番面對維羅納，最大優勢是對賽成績較好會有心理優勢。AC米蘭已連續5次在義甲擊敗維羅納，這點是本場爭取分數最大的依據。

維羅納本賽季以2連勝開局，包括2:1戰勝羅馬，全隊上下士氣高昂。維羅納上賽季驚險保級，整個賽季都沒有嘗試過連勝，來到本賽季開局就有這樣的好表現，當中攻擊線的調整效干立竿見影。施利爾·安干基 (Cyril Ngonge) 在過去3場比賽攻進了2顆球，費德里科·博納佐利 (Federico Bonazzoli) 則是球隊聯賽取得首場勝利的最大功臣，兩位攻擊手開季就找到了進球感覺。不過之後的2場比賽連勝步伐被中斷了，先不敵 薩索羅，再來戰平了 波隆那。需要了解到維羅納的實力在義甲只屬中段位置，以往在面對AC米蘭時乃屬於劣勢一方，本場比賽是以挑戰者身分出征，希望可從疲倦的AC米蘭身上取到分數就算成功。

推薦︰<足球> 870 RB萊比錫 @ 慕森加柏 大小[客隊] RB萊比錫 大 2.5

週六同一時間德甲的比賽，慕森加柏主場對上RB萊比錫。慕森加柏本賽季開局狀態極差，聯賽目前未得一勝，此番主場作戰淪陷在即。

【足球-德甲】[RB萊比錫 @ 慕森加柏][09/23(六)21:30][編號 870]

慕森加柏本賽季開局狀態十分之差，4輪比賽得2平2敗。剛加盟的前鋒 喬丹.希巴切烏 (Jordan Siebatcheu) 表現不俗，帶領球隊進攻端4場攻進了8顆球，擁有平均每場2顆進球的火力，但卻是連續4輪聯賽不勝，問題出在防守端，這段期間一共丟了12球，平均每場丟3球或以上，這對球隊戰績影響十分之大。慕森加柏暫時沒有任何反彈的蹟象，開季連續2場主場都敗陣令球迷十分失望，本輪主場作戰面對強隊有等待被宰的感覺。

RB萊比錫目前在各項賽事四連勝，上仗歐冠3:1戰勝 瑞士球隊 年輕人 BSC Young Boys 後，已經連續4場比賽單場進球超過 3球或以上。賽季開啟初狀態火熱，面對拜仁的德國超級盃3球大勝，雖然聯賽首輪2:3不敵勒沃庫森，但進攻端狀態依然，為此後的連續大勝做好鋪墊。中場新星 達尼·奧爾默 (Dani Olmo) 需要養傷雖然會有一些影響，但另外一位中場新星 沙維·西蒙斯 (Xavi Simons) 的演出非常驚艷，在4場德甲比賽中，這位荷蘭中場取得3顆進球；同時 比利時前鋒 羅伊斯·奧彭達(Loïs Openda) 一樣也是取得3球。兩位新援來到球隊即可發揮作用，打造出目前RB萊比錫賽季開局的優勢。RB萊比錫的進攻天賦頗高，而慕森加柏本賽季沉淪的主要原因是防守端漏洞巨大，此消彼長之下，RB萊比錫本仗有力取得大勝。