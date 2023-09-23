進口雞蛋爭議不斷！立委稱目前已有5400萬顆雞蛋要銷毀，還有3000萬顆庫存可能也會到期，農業部表示，使用液蛋作為庫存方式有效期限可達一年，使用用途廣泛且有彈性，對保障糧食安全有其必要。因此為了維持滾動安全庫存的基本水位，除了殼蛋以外也會採用液蛋形式庫存，而以此方式保存者本不生即將到期銷毀的問題，9月27即將到期的雞蛋為120萬到130萬顆左右，不生所謂3000萬庫存可能將到期銷毀的問題。

針對有立委質詢畜產會與超思公司間合約的時間問題。農業部表示，畜產會核定同意與超思公司簽約日期為3月28日，因時間緊迫超思公司馬上開始履約，同日即將第一批蛋款匯給巴西業者，該批雞蛋也依約定於3月30日離港，至於雙方書面契約係之後再用印完成手續。昨日行政院陳院長備詢時，農業部人員忙中有錯提供契約日期誤植，致陳建仁口誤，農業部併此澄清，並對此疏誤不足之處，特向立委、陳院長及社會大眾表示歉意。