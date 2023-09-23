美國聯合汽車工會（United Auto Workers）今天對底特律汽車業三巨頭的其中兩家車廠擴大抗議規模，總統拜登則宣布將前往抗議現場聲援罷工工人。

法新社報導，聯合汽車工會約5600名成員，今天中午走出通用汽車（General Motors）及斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）在美國的38間零部件和裝配中心，加入上週展開罷工的工人行列。

聯合汽車工會形容這場罷工是為讓勞工階級取得公平經濟環境所做努力，但因拜登搶在共和黨籍的總統大選競爭對手、前總統川普到場聲援前一天先到，也讓今天升高的罷工沾染上政治氣息。

聯合汽車工會主席范恩（Shawn Fain）在宣布擴大罷工時指出，最新的舉措將遍及全美各地20州，鎖定由通用汽車和斯特蘭蒂斯旗下廠址。工會與這兩家車廠的談判卡關已久。

范恩在簡報會中說：「如我們這幾週來所言，我們不會一直坐等三巨頭的公平合約。」

范恩表示，擴大罷工不會涉及福特公司（Ford），因為勞方與福特的談判已有所進展。

范恩邀請拜登加入罷工現場勞工行列，說「您能幫助我們的辦法是增強我們的動能，告訴資方公眾與我們站在一起」。

拜登今夜在的社群平台X（即之前推特Twitter）上宣布他的計畫。

拜登寫道：「我將於26日前往密西根州加入罷工者的行列，聲援聯合汽車工會的眾人，（汽車業）這份價值由他們協助締造，如今他正在爭取屬於他們應有的公平份額。」

他還說：「是達成雙贏協議的時候了，讓聯合汽車工會拿出更優渥的薪資來使美國汽車製造業維持繁榮昌盛。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120923