台中市府打造擁有10面籃球與排球場的「中央球場」，22日晚上啟用。(台中市府提供)

台中市府打造擁有10面籃球與排球場的「中央球場」，22日晚上啟用。(台中市府提供)

打造台中成為運動城市，市府近幾年積極推動各項相關建設，近日更在全台最大的市區公園內闢建擁有10面籃球與排球場的「中央球場」，22日晚上啟用，運動局長李昱叡強調，中央球場周邊交通便利且機能完善，更設有女性專區，是全國最大且台中市第一座萬坪戶外運動專用場地。

台中市長盧秀燕22日晚間在李昱叡陪同下，見證中央球場熱鬧啟用，李昱叡表示，中央球場是全國擁有最大的人工草皮的運動場地，提供全齡運動環境，在設備部分，特別設置供女性優先打球、訓練體能的女性優先專區；全區並增設LED照明、監視與廣播系統，滿足民眾夜間運動需求。

運動局指出，中央球場周邊交通便利，鄰近74號快速道路、國道1號，且緊鄰中央公園與逢甲商圈，市府特別使用活動式圍網，讓場地內的個球場、人工草皮等空間能靈活獲得運用，讓中央球場能辦理多元活動賽事，並採專人管理場地、定時開放等方式。

李昱叡強調，中央球場原本是閒置區域，市府規畫6500萬打造這處運動場域，符合全齡家庭休閒，盼帶動市民運動風氣；其實，市府近年來也積極在西屯區推動「西大墩兒童運動中心」、「西屯8人制、11人制足球場」等運動建設，盼讓運動扎根基層。