台中市食安處稽查追查問題蛋流向，連日會同中檢及食藥署人員查核蛋品來源流向。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府追查液蛋加工廠涉進口蛋假冒國產案爆出案外案，食安處20日依雲林縣情資到金寶蛋品科技稽查發現除畜產會曾委託代工進口蛋，同時間該公司也自行購買進口蛋加工為液蛋，經連日追討流向，該公司消極不配合，市府也將依法重罰50萬元，並另案移地檢署偵辦；對此，金寶蛋品還未做出回應。

金寶蛋品日前遭爆6月起受畜產會要求代工進口蛋，依中央指示將產地標示為台灣，直至7月27日才改為進口國「巴西」或「土耳其」；在追查該案食安處發現，金寶蛋品同時也多次採買進口蛋加工，但至9月20日要求公司交出相關採買數量、加工品流向等資料卻遲至22日都不願配合。

衛生局食安處說明，該公司自行進口雞蛋的相關資料，經派稽查人員於9月18日至21日進行4次稽查，截至昨（22日）為止，仍無法提供完整的產品流向與產地標示證明，審酌公司文件管理及應負起的社會企業責任，於今（23日）依違反食安法重罰50萬元罰鍰，現全案已依規移送地檢署偵辦中，市府後續將密切配合地檢署的偵辦，盼盡速讓真相水落石出。

食安處強調，截自昨日為止，共稽查了220家業者，目前縣市間也持續互助，並加強情資交流，雖然問題蛋品的流向等相關情資仍不夠透明，但是台中市政府主動稽查及密切配合台中地檢署偵辦的腳步絲毫沒有停歇，持續共同釐清把關，減少市民對於進口蛋及其製品的食安疑慮。