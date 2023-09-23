監測報告顯示基泰在6日的監測報告中，觀測項目中「壁體內傾度管」、「地面沉陷點」、「建物沉陷點」、「中間柱隆起點」觀測儀器已超出警戒值。(陳怡君提供)

大直基泰事故發生至今已17天，檢廉單位已著手偵辦是否涉及刑事不法，不過台北市議員陳怡君今(23)日早上舉辦記者會，獨家揭露事發前3天的儀大工程股份有限公司監測報告，顯示工地在本月4、5、6三天的監測報告中，均顯示數項觀測項目已超出警戒值，但基泰仍抱持「賭一把」的心態才釀下大禍，痛批基泰「根本就是蓄意殺人」。

陳怡君在記者會上揭露出事前1至3天儀大工程股份有限公司的監測報告，顯示基泰在4、5、6日3天的監測報告中，觀測項目中「壁體內傾度管」、「地面沉陷點」、「建物沉陷點」、「中間柱隆起點」觀測儀器已超出警戒值。

有不具名的專業技師表示，該監測報告是原始文件，其中以6日的監測報告中「建物沉陷點」的數據而言，當天觀測的「-24.8mm」已超過「安全管理數值」的警戒值「±16mm」以及行動值「±20mm」，通常一超過警戒值就要馬上進行補強作業，而超過行動值就須立即停工。

另外，陳怡君也表示，傾倒戶有25戶，其中有23戶陳情市府，但卻只換來46份無安全疑慮的證明，讓住戶欲哭無淚；北市建管處則回應指出，為建立可信任的建損雙方處理機制，日後北市若發生建案鄰損事件，須經監造建築師、承造專任技師及第三方專業公會會同判定並複核結果，如經判認損鄰有造成公共安全疑慮之建築工程，市府除立即依《建築法》規定勒令立即停工。

建管處表示，另外受損戶對於初判結果仍有疑義，如向第三方專業公會提出鄰損鑑定，相關費用亦要求由建商先行支付。