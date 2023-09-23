大陸一位媽媽在網上爆料，兒子同學的名字很特殊，代課老師都不敢隨便亂點那位同學的名字，一問才知道，原來那位同學姓「夏」名「克」，讀音和「下課」相同，難怪老師不敢隨便點，也引起網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，一位媽媽在網上分享，兒子有位同學的名字很特殊，代課老師平常都不敢點那位同學的名字，一問才知，原來那位同學叫「夏克」，名字與「下課」的讀音完全一樣，難怪老師總是不叫那位同學的名字。

夏克的爸媽表示，兒子出生後，他們苦思好幾天才決定將其取名為「夏克」，主要是希望兒子可以戰勝困難，在人群中脫穎而出，周遭朋友也都對這個名字讚賞有加，直到兒子去念書以後，他們才驚覺出大事了。

夏克的爸媽指出，兒子念小學的時候，某天數學老師本來想點他回答問題，怎料一喊出「夏克」2個字，就看到班上學生開始收拾書包、準備下課，大家這才驚覺這個名字有點小問題。從此以後，兒子在學校「一戰成名」，靠著這樣特殊的名字，老師們都不敢隨便點他。

貼文引起網友討論，不少人笑歪直呼，還記得以前念書的時候，最怕老師提問的時候被點名，而這個老爸太會取名字，直接讓兒子可以免除被點到名的煩惱，太強了。