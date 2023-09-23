連接新北市三峽、鶯歌的三鶯大橋改建歷時5年完工，於今（23）日正式通車，原先預定到場之行政院副院長鄭文燦因屏東工廠失火事件，臨時取消考察行程。新北市政府2018年起展開三鶯大橋改建工程，為維持鶯歌與三峽的交通不中斷，利用半半施工分2期施作，總經費約23億元，提高橋梁耐震能力，並提供雙向各2個汽車道、兩側機車專用道及人行兼自行車道。

新北市議員呂家愷表示，三鶯大橋的全線通車屬全民之福，自己也特別要求交通局針對橋樑頭尾的延伸路段進行紀錄，尤其10月即將來臨的台灣設計展會具有關鍵的交通指標意義，要確保橋樑拓寬工程後的交通要比之前順暢。

呂家愷也強調，除了橋體本身的改建完工外，自己也在上任開始就針對周邊環境的安排會勘檢視，尤其針對橋下空間活化利用、人行空間優化還有陶博館周圍的步道修繕，多數工程也確定會在設計展開幕之前完成，就是要讓來鶯歌觀光的朋友留下深刻的印象。