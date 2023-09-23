22日晚間才搭機抵達杭州的中華男籃，儘管亞運預賽首戰對手從黎巴嫩變成香港，中華男籃總教練桑茂森仍在23日提前曝光先發5人名單，且訂出拿到預賽分組第1的目標，「希望我們可以抱持正常打法與心態出賽，目標先贏香港，然後是大陸與蒙古，全力搶下預賽分組第1。」

在桑茂森的計畫當中，中華男籃先發5人可以先確定的是林庭謙、劉錚、曾文鼎與阿提諾，僅剩的3號位置，將從李啟瑋或盧峻翔當中二選一，而不是當初說的阿巴西，「因為阿巴西可以改變戰局，且擁有得分爆發力，我最後還是決定讓他出任第六人位置。」

「目前大家都很健康，只有林庭謙先前感冒已經好了，」桑茂森說，「至於我們沒有出席今天開幕典禮的原因，是我們本來就訂好今天下午進行重量訓練，加上可以參加開幕典禮的人數上面有限定，所以我們最後還是決定以訓練為主，就沒參加開幕了。」

至於外界都很關心的阿提諾是否出賽問題，桑茂森強調，還是要等領隊會議開完之後才可真正確定，但他認為阿提諾出賽應該沒有問題，「就算真的發生阿提諾不能打的結果，我們也做好計畫，應該就是讓李德威搭配曾文鼎上場，且讓部分球員兼打5號位置，我們早已討論過了。」