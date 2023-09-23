農業專家「LINBAY好油」林裕紘昨（22）日自曝，接到恐嚇訊息，對方威脅家人的安全，無奈宣布停止更新並關閉粉絲專頁。國民黨立法委員王鴻薇今(23日)也於臉書爆料，表示自己也接到恐嚇，對方揚言「臉書上講一次民進黨，你就多挨一刀」，同時曝光完整私訊內容。

王鴻薇在臉書發指出，昨率先揭發政府雞蛋醜聞的農業粉專LINBAY好油發文，沉痛的宣佈受到威脅，未來要關閉粉專也不再上任何節目，且威脅者連他的帳號、妻子名字以及住址都知道，台灣社會到底怎麼了，為什麼監督政府，讓人民知道真相的人，要受到這樣的人身威脅對待？「心疼LINBAY好油只是一個普通人，他要如何承受這樣的惡意？」

王鴻薇接著指出，自己身為政治人物，遭不明人士指名因為監督政府，因此被恐嚇人身安全過去也有經驗，今年7月26日，她的臉書粉專私訊，也同樣有帳號進行直接恐嚇，除了秀出槍枝的照片，還警告我「能吃幾顆子彈？」「不要得罪那麼人尤其民進黨的人」、「臉書上講一次民進黨，你就多挨一刀」、「以後不要再攻擊賴清德和論文我就不對你怎麼樣」、「民進黨有人要買兇殺你」等內容。

儘管在7月27日就直接報警，但王鴻薇指出，至今兩個月，警方一點辦法也沒有，案件也沒有下文，我體恤基層辛勞，也一直沒有公開這些內容，但是這些人就是這麼囂張。

王鴻薇狠批，「今天我身為一個立委尚且如此，LINBAY好油又怎麼能期待政府會保護他呢？而就在昨天，我發文說明質詢陳建仁蛋進口專案的文章底下，同一個帳號又再下面留言刀子威脅，顯然警方拿這些威脅一點辦法都沒有，難道真的要等到出事了，這個台灣社會到底發生什麼怎麼了？」

王鴻薇最後強調，請大家放心，她不會因為威脅停止監督政府，除了聲援LINBAY好油，也會接著努力，繼續監督政府揭發弊案，「絕對不會讓這些人得逞，也不會讓政府以為這樣就沒事。」