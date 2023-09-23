新北動保處於月初接獲八里挖子尾地區鯨豚擱淺，後動員調派沙灘車，送往八斗子岸置中心安置。昨（22）日下午再度接獲通報，於八里北堤沙灘有鯨豚擱淺，立即通知新北救難協會八里分會動員，協力將擱淺鯨豚透過卡車運送至八斗子岸置中心檢查，待體力復原再擇期野放。

22日下午民眾發現八里北堤沙灘附近有鯨豚擱淺，立即撥打118通知海巡搶救，擱淺鯨豚經確認為小抹香鯨，體長3.03公尺，為成熟個體，檢測呼吸每5分鐘14次，心跳每分鐘50下，持續緊張舉尾、躁動，呼吸淺弱，有嗆水跡象，脖子消瘦，有營養不良傾向；左側身體及胸鰭有數道被切割的線性傷痕，最長達60公分，研判可能是螺旋槳所傷，傷口內部是否完全癒合，有無感染發炎，須待進一步檢查確認。

後續將進行漂浮試驗、血檢、X光等細部檢驗，大概明日中午將有初步結果，協會建議做完整體評估，瞭解動物實際狀況，確認身體狀況達野放標準，再安排野放，動保處通知鉅隆船隊待命，並隨時注意海象，一旦接獲野放通知，海象允許下，立即出海野放。

新北市政府動保處表示，新北市東北部、北部及西北部均臨海，不時會有鯨豚、海龜擱淺；鯨豚、海龜救援具專業性，民眾若發現鯨豚、海龜擱淺，請勿在沒有專業指導下，任意對動物進行處置，以免造成自身或動物傷害。