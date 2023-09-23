顏迺偉檢察長致詞。（照片 / 蘆洲警分局提供）

為因應明年正、副總統大選及立委選舉，台北士林地方檢察署今（23）日，顏迺偉檢察長、陳彥章主任檢察官，以及劉畊甫檢察官蒞臨蘆洲警分局進行聯合訪視，就實務、法令及個案三大面，向分局各所、隊外勤單位主管說明，並同時指導查賄制暴工作重點。

針對查緝賄選技巧與防制暴力情事、法律問題等重點工作，顏迺偉檢察長與各分駐所長座談、分享經驗，並結合歷年選舉情勢，以及相關參選人員背景，對於可能發生地區或目標，健全情報蒐查。另，顏迺偉檢察長也肯定蘆洲分局於治安工作、選前聚眾活動預處作為等努力。

蘆洲警分局表示，選舉期間將秉持積極態度嚴防各類事件影響社會治安及選情，一起加入反賄選行列；若發現有假訊息、選舉賭盤、境外資金或境外勢力等不法情事介入影響選舉，請大家勇於檢舉，並撥打檢舉專線「0800-024-099」（撥通後按4），檢舉境外勢力案件最高獎金新臺幣2,000萬元；檢舉賄選案最高1,500萬元，檢舉經營選舉賭盤者最高500萬元。

蘆洲警分局呼籲唯有公正、公開的選舉，才能選出廉潔自持為民服務的政治人物，因此期望民眾若發現疑似有人賄選或暴力介入選舉情事，應立即向轄區警方報案，共創清廉選舉環境。