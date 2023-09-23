TFP無限融合樂團上排左陳玟瑋、上排右陳右泯、下排左呂聖斐、下排右董舜文。（威幅音樂提供）

「TFP無限融合樂團」成軍15年，將於10月01日在ZEPP NEW TAIPEI舉辦《REBOOT再啟動》音樂會，薩克斯風手董舜文，曾在疫情期間因右腿感染蜂窩性組織炎曾被醫院判定需要截肢，有將近半年的時間都住在醫院，歷經多次手術後終於免於截肢康復，也讓董舜文宛如重生。

TFP無限融合樂團成團於2008年，由呂聖斐與董舜文因機緣合作，以兩人的英文名董舜文Tony＋呂聖斐Fred，與期待結合認同概念的Project／ Party，命名為TFP無限融合樂團（Timeless Fusion Party），第一張「無限融合黨」專輯推出就獲得第22屆金曲獎入圍流行演奏類最佳作曲人、最佳專輯製作人、最佳演奏專輯的肯定，最終獲得最佳演奏專輯大獎佳績，更一連發行9張音樂專輯，榮獲2座金曲獎、3座金音獎，成為含金量最高的爵士樂天團。

《REBOOT再啟動》音樂會由音樂大師群呂聖斐擔任鍵盤、薩克斯風董舜文、貝斯陳右泯、鼓組陳玟瑋演出，演唱會除將發表睽違多年的新曲外，也邀請台灣之光烏克麗麗天才少年馮羿、國際女力鼓手唐于喬、吉他英雄利惟庸、新生代吉他手陳政陽，帶來一場精彩的跨世代對決。

《REBOOT再啟動》音樂會邀請世界級音樂矚目新秀，包含曾在《亞洲達人秀》《艾倫·狄珍妮秀》登場的台灣之光，年僅16歲的天才少年馮羿，13歲榮獲2021國際女力鼓手大賽《HIT LIKE A GIRL CONTEST》冠軍唐于喬，2016年創作第一首電吉他演奏曲即獲得日本主辦的ESP GIT Master電吉他大賽台灣區亞軍的新生代吉他英雄利惟庸Tony，以及來自台東南王部落卑南族新生代吉他手陳政陽，力邀多位新生代音樂人合作，TFP無限融合樂團笑說成團時最年輕的馮羿與唐于喬兩位音樂天才都才剛出生，真的是一場跨世代的交流！