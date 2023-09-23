為了讓選手無後顧之憂出賽，中華代表團特別在選手村外設立中繼站，從國訓中心帶來廚師、營養師、運動整復師等人，讓選手在出賽當天不用為了吃飯還要回到選手村，客製化餐點也能讓選手吃到熱騰騰的食物。

體育署長鄭世忠今天也到場看中繼站環境，他指出，設立中繼站最主要功能是讓選手在外一整天出賽不用為了飲食，在場館、選手村間奔波，由團本部工作人員將餐點送達場館給教練、選手。

菜單部分由營養師專門配置，之後交給廚師負責烹調，廚師方國雅表示，來到杭州當地沒碰上太多問題，剛來前2天主要是跟營養師確認菜單，每一餐約出餐50人份左右，有輕食或便當可選擇，而道地「台灣味」的肉燥飯、茶葉蛋也是必備項目，讓選手平時就能吃到熟悉的口味。

方國雅說：「選手吃到後都覺得很溫馨，能夠吃到熱食又是台灣口味，因為當地食物口味可能比較重，吃到平時在國訓中心的餐會比較習慣。」

而運動整復師曾中和更是6屆亞運、4屆奧運元老，從2002年釜山亞運起開始隨隊為選手服務，這次中繼站正好在杭州棋院（智力大廈）棋類館附近，讓棋類選手可以就近使用。

曾中和說：「很多人可能會覺得棋類項目是靜態，沒有什麼運動傷害，不需要這種服務，但其實他們是真正須依奧的，腦力激盪容易產生壓力，生理就有可能影響到氣血循環。」

中華代表團在選手村附近設立中繼站，帶來廚師、營養師讓選手有熟悉「台灣味」可吃。（鄭任南攝）