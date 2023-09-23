屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日晚間驚傳爆炸，已知3名消防員不幸罹難，在屏東設廠的海尼根屏東酒廠獲悉消息後，為表示對社區的關懷與支援，且希望以拋磚引玉方式鼓勵更多人支援，第一時間決定捐獻新台幣20萬元，支援屏東縣政府救災工作。

海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋表示，此次火警事故不僅造成眾多居民受傷，更有消防員及工廠員工犧牲，這對整個屏東社區都是一次沉痛打擊，作為屏東在地企業，能夠感受到社區所經歷的痛苦和不捨。

因此所捐獻的款項，是海尼根位於屏東內埔鄉酒廠員工一天的薪水，希望能以微薄之力，傳遞對於在地社區的支持及關懷，並以實際行動陪伴受難者走出悲痛。願逝者安息、傷者早日康復。

屏東縣政府提供1999被動接受民眾捐款，海尼根台灣也呼籲大家集結力量，攜手為受影響的多方單位及人員提供更多支援，讓社區更快回到平靜與和諧。

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