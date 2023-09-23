在本周貨幣政策會議後的第一次公開談話中，這些美國央行官員將重點放在利率仍將進一步升高的可能性，以及貨幣政策維持緊縮的時間將比先前預期更久的事實。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）周五在一場活動上表示，美國的通膨仍然過高，我認為聯邦公開市場委員會（FOMC）或許應該進一步提高利率，並將利率維持在具限制性水準一段時間，以便通膨適時回到我們設定的2%目標。她並表示，能源價格可能進一步上漲，是尤其應該關注的風險。

在另一場活動上，波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）在談到進一步收緊貨幣政策時表示，這「當然不會排除在外」，但她也認為應該「保持耐心」，因為聯準會必須從有時雜音甚多的通膨數據中找出正確的訊號。

柯林斯表示，現在就對通膨將持續朝回到2%目標前進抱有信心仍然為時過早，因為就業增長仍高於趨勢，且服務業的通膨高漲仍令人擔憂，「我認為利率或許需要升至比先前預測更高的水準，且高利率可能需要比先前預期維持更長的時間」。

向來被視為鴿派的舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，她仍然需要更多數據來確定應否再度升息，並表示聯準會對於未來的利率決策保持耐心是「謹慎」的做法，「如果我們決定要說升息已經完成，我們就會說我們已經完成；我們明確說還將再升息一次，那就是我們實際上並不知道是否已經完成」。

柯林斯和戴利今年沒有利率政策的投票權。

明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）今年有利率政策的表決權。他在明尼蘇達州的一場活動上沒有談到目前他如何看待貨幣政策，但他表示，儘管聯準會自2022年3月以來急速拉升利率，但經濟似乎仍然穩健，「消費者支出仍持續超出我們預期，我本以為升息500個基點或525個基點，我們就能給消費者支出踩下剎車，但結果並非如此」。

根據聯準會周三會後發布的最新經濟與利率預測報告，19名聯準會官員中，有12名預期今年還將再升息25個基點。聯準會今年還剩下兩場政策會議，分別在10月31日至11月1日，以及12月12、13日召開。

尤其重要的是，聯準會官員認為隨著通膨降溫，明年將開始降息，但降息的速度將比先前預期緩慢。點陣圖顯示2024年降息50個基點，遠小於6月所預測的降息一整個百分點。