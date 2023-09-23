林業及自然保育署台中分署7月進行雪山橋橋體養護工程時，於橋板背面凹槽處發現東方毛腳燕築巢育雛，該分署立刻停工。（林業及自然保育署台中分署提供）

大雪山地區鳥類資源豐富，林業及自然保育署台中分署7月進行雪山橋橋體養護工程時，於橋板背面凹槽處發現東方毛腳燕築巢育雛，該分署立刻停工，同時於鳥巢旁架設攝影機進行紀錄，並觀察確認完成育雛後鳥去巢空後，雪山橋橋體養護工程於日前重新啟動。

林業保育署台中分署指出，由於橋梁鋼構材質需定期養護，該分署每年進行雪山橋橋樑檢測後辦理養護工作，今年4月規畫設計階段時，尚未有東方毛腳燕穿梭及築巢情形，但7月工程施工架設鷹架後，發現東方毛腳燕築巢情形。

台中分署立即停工並將生態檢核機制提升為第二類，透過攝影機監測，於9月初邀請專家學者確認東方毛腳燕已完成育雛，幼鳥均已平安離巢，分署工作人員都很振奮，在兼顧自然保育及橋體安全達到雙贏。橋體養護工程隨即進行，預計11月底完成，請用路人小心通行。

大雪山林道沿途鳥類種類豐富，是賞鳥人士眼中浪漫的50公里路，其中33K處於春季、夏季時，常可觀賞鳥兒穿梭山林的美麗景色，尤其雪山橋附近常可見到東方毛腳燕的蹤跡。

東方毛腳燕是一種體型較小的燕子，在台灣為不普遍的留鳥，常於中、高海拔山谷中不斷盤旋飛翔，捕食飛蟲；4～8月為東方毛腳燕的繁殖季，雪山橋橋底更是牠們遮風避雨育雛的好地方。

台中分署呼籲，希望賞鳥民眾確實遵守「不驚嚇」、「不引誘」、「不追逐」、「不破壞」及「不捕捉」的賞鳥倫理五「不」曲，讓鳥類可以展現最自然的風情，徜徉在大雪山的迷霧森林中。