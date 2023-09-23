隨著健康意識抬頭，運動風氣盛行，運動參與率逐年升高，但不少人困惑早上還是晚上運動較有益於健康，營養功能醫學專家、醫師劉博仁表示，根據研究，早上運動減重效果較好，然而上班族很難早上運動，就整體健康而言，他認為，只要「有運動最好」。

劉博仁在其臉書粉專表示，根據近期一篇發表在《肥胖》（Obesity）上的研究，在早上7~9時運動者的BMI（身體質量指數）與腰圍低於下午或晚上運動的人。

大多數人運動時，會考慮運動的頻率、強度，但發表該篇研究的人員想進一步了解不同時段運動的影響。研究人員調查了參與2003~2006年美國疾病管制與預防中心營養調查的5,285人，參與者分為早上運動、下午運動、晚上運動3組。

結果發現，早上運動的人平均BMI值為27.4，下午運動者為28.4，晚上組則為28.2。就腰圍而言，早上運動組的腰圍平均為37.4吋、下午組為38.5吋、晚上組為38.4吋。

劉博仁表示，該項結果顯示，早上運動者的減重效果會較好，可能原因為早上運動可刺激人體腎上腺皮質醇的分泌，在晚上睡覺時，腎上腺皮質醇會有下降的趨勢，因此睡眠品質較佳，睡得好也有助減重。此外，早起運動的人生活較為嚴謹、自律，也可能有較嚴格的飲食自我規範。

但他也表示，由於大部分上班族因工作所需，很難在早上運動，所以如何運動仍要看個人工作型態來決定。他個人的建議為，「有運動最好」，為了獲得健康效益，每周至少運動5天是基本要求。